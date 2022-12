Ukraine : la paix ne peut être atteinte "en déposant les armes", pour la lauréate du Nobel

Une guerre "folle et criminelle". C'est ce qu'ont dénoncé ce samedi les lauréats ukrainien, russe et biélorusse du Nobel de la paix. Notamment Oleksandra Matviïtchouk, selon laquelle "le peuple d'Ukraine veut la paix plus que quiconque dans le monde".

La cheffe du Centre pour les libertés civiles (CCL) a profité de la cérémonie pour dénoncer le conflit lancé par Moscou : "La paix pour un pays attaqué ne peut être atteinte en déposant les armes. Ce ne serait pas la paix, mais l'occupation".