Guerre en Ukraine : la Pologne ne fournit plus d'armes à Kiev

La tension monte entre les deux alliés. La Pologne a annoncé mercredi soir qu'elle ne fournissait plus d'armes à l'Ukraine, à un moment clé de la contre-offensive menée par Kiev contre la Russie. "Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, sur la télévision privée Polsat News. La Pologne était pourtant l'un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine.

"Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce dans un délai très court", s'est-il justifié. Mateusz Morawiecki a toutefois précisé que le hub militaire situé dans la ville de Rzeszow, dans le Sud-Est du pays, par lequel passe le matériel occidental à destination de l'Ukraine, fonctionnait normalement.