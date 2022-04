Guerre en Ukraine : Sloviansk, prochaine bataille cruciale ?

"Les forces russes commenceront probablement des opérations offensives vers Sloviansk, à 50 km au Sud-Est d'Izyum, dans les prochains jours", a affirmé l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), lundi 4 avril, dans sa note quotidienne sur le conflit russo-ukrainien. Selon ce think-tank, basé à Washington, la ville martyre, symbole de la crise que traverse l'Est et théâtre de violents combats en 2014, lorsque les séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle de la région avant d'être repoussés par les forces ukrainiennes trois mois plus tard, sera "probablement le prochain champ de bataille crucial de la guerre."

Des renseignements dont ont aussi eu écho les autorités locales. En prévision de cette offensive imminente de l'armée russe, les civils de Sloviansk, qui comptait un peu plus de 100.000 habitants avant l'invasion, ont été invités à fuir au plus vite. Mais pourquoi cette ville de l'oblast de Donetsk intéresse-t-elle tant Moscou ? Située à moins de 500 km à l'Est de Kiev, Sloviansk représente un intérêt stratégique pour le Kremlin. Entourée par trois villes sous contrôle russe, Izyum au Nord, Lougansk à l'Est et Donetsk au Sud, elle se trouve plus à l'Ouest dans la région du Donbass, que Vladimir Poutine tente de contrôler.