La "raspoutitsa" revient en Ukraine : pourquoi ce phénomène va perturber la contre-offensive

"C'est avec l'arrivée de l'hiver 1941 que Hitler put lancer sa grande offensive – ratée – destinée à prendre Moscou", soulignait-il dans un article au sujet de l'impact du facteur climatique sur la guerre. Dans le sens inverse, la raspoutitsa a freiné la contre-offensive soviétique en 1943.

Des décennies plus tard, si les progrès techniques permettent désormais aux belligérants de s'affronter avec des drones militaires et autres "munitions intelligentes", la météo demeure un facteur crucial. La raspoutitsa, "rendant les sols boueux, canalise les opérations sur le bitume des routes et des rues", avait relevé en mars dernier l'historien militaire Michel Goya dans la revue Le Grand Continent. Une configuration qui contraint les forces d'invasion à progresser en colonnes sur les axes routiers, plus exposées aux problèmes logistiques ou aux attaques.