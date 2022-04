Guerre en Ukraine : la "raspoutitsa" revient compliquer les plans russes

Cette deuxième phase est d'autant plus important pour la Russie que ses forces ont subi plusieurs revers contre une résistance ukrainienne déterminée. L'armée russe a donc décidé de se replier pour concentrer ses efforts dans le Donbass. La région, constituée de grandes plaines, est notamment plus favorable aux mouvements de blindés.

Mais la météo pourrait être de nouveau du côté ukrainien et se rappeler aux forces militaires russes. Depuis quelques jours, des pluies régulières frappent la région et elles devraient se poursuivre dans les prochains jours, rendant le sol mou et compliquant toute manœuvre russe, observait un haut responsable du Pentagone.

Les forces russes avaient déjà subi de pareilles conditions au début de la guerre. Les sols n'étaient pas suffisamment gelés, ce qui avaient forcé les tanks russes à circuler en longs convois sur des routes pavées, les rendant vulnérables aux systèmes antichars des forces ukrainiennes. Quant aux chars qui s'étaient aventurés hors des routes, ils se sont fréquemment embourbés. L'armée russe a même été contrainte d'abandonner des véhicules, qui ont ensuite été récupérés par des agriculteurs ukrainiens munis de tracteurs. L'Ukraine affirme aujourd'hui avoir davantage de chars qu'avant l'invasion.