La Russie accusée d'exécuter des soldats ukrainiens par un rapport de l'ONG Human Rights Watch

Un rapport de l'ONG accuse la Russie d'exécuter sur le front des combattants ukrainiens alors qu'ils s'étaient rendus. Au moins 15 soldats ukrainiens auraient été abattus depuis décembre 2023. Il s'agit de crimes de guerre, dénonce Human Rights Watch.

La Russie à nouveau accusée de crimes de guerre. Dans un rapport publié ce jeudi 2 mai, l'ONG Human Rights Watch (HWR) a accusé les forces russes d'avoir exécuté depuis décembre 2023 au moins 15 soldats ukrainiens alors qu'ils s'étaient rendus. "Ces incidents devraient faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre", a dénoncé l'ONG, fondant ses accusations sur l'étude de plusieurs vidéos.

"Tirez sur tout le monde"

C'est notamment à partir de l'analyse d'images de drones publiées sur les réseaux sociaux que l'ONG a identifié trois cas d'exécutions sommaires. "Dans ces cas, les soldats ont démontré une intention claire de se rendre et, puisqu'ils ne participaient plus aux hostilités, ils étaient considérés comme hors de combat et ne pouvaient pas être pris pour cible en vertu du droit international humanitaire ou des lois de la guerre", souligne Human Rights Watch.

L'un des autres incidents repérés par HRW montre au moins sept soldats ukrainiens sortant d'un abri entre des arbres. Sur la vidéo, ils retirent leur gilet pare-balles, un des soldats enlève même son casque et tous s'allongent face contre terre devant cinq soldats armés, identifiés comme russes par l'ONG. Dans la suite de la vidéo, trois soldats russes tirent sur les militaires ukrainiens qui se sont rendus. Six d'entre eux restent face contre terre tandis que le dernier tente de rentrer dans l'abri. Il est aussitôt abattu. L'événement a été daté au 25 février et situé près du village d'Ivanivske, dans la région de Donetsk.

Ces quelques exemples ne seraient pas des cas isolés selon l'ONG, qui cite une dernière vidéo publiée le 5 février dernier. Les images de drone montrent un groupe d'Ukrainiens, sans que l'on sache s'ils se rendent ou non. On entend alors une voix dire dans la vidéo, en russe : "Ne faites aucun prisonnier, tirez sur tout le monde". "L'analyse audiovisuelle des images permet de conclure que le drone est russe", précise l'ONG dans son rapport, qui se demande si ces exécutions sont le fait d'initiative personnelle de la part de soldats ou d'ordres de leur hiérarchie.

Ce n'est en tout cas pas la première fois que la Russie est accusée d'exécuter des soldats qui se rendent ou des prisonniers de guerre. La mission de surveillance des droits humains des Nations unies en Ukraine faisait état dans un rapport publié en mars 2023 de l'exécution de 15 prisonniers de guerre ukrainiens par l'armée russe ou le groupe Wagner lors de la première année d'invasion en Ukraine.

Or, selon le droit international humanitaire, toutes les parties d'un conflit armé doivent traiter humainement, et en toutes circonstances, les forces armées considérées "hors de combat" tout comme les soldats arrêtés et qui deviennent des prisonniers de guerre. "Le fait de tuer, de maltraiter ou de torturer délibérément ces forces constitue un crime de guerre. L'ordre de tuer les prisonniers de guerre ou d'exécuter les soldats qui se rendent plutôt que de les capturer, connu sous le nom de 'no quarter to be given', est strictement interdit par le droit humanitaire international", rappelle ainsi Human Rights Watch. Contacté, le ministre russe de la Défense n'a pas réagi à ces allégations.