Ukraine : la Russie utilise une "usine de trolls" pour relayer sa propagande, selon le Royaume-Uni

Selon les recherches, des agents pro-russes recrutent des trolls sur Telegram, payés pour cibler sur les réseaux sociaux les comptes de médias et de dirigeants occidentaux. Ils justifient ce travail comme une "activité patriotique" en soutien à "l'opération militaire spéciale" en Ukraine.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a réagi sur ces agissements : "Nous ne pouvons pas permettre au Kremlin et à ses usines de trolls d'envahir nos espaces en ligne avec leurs mensonges. Le gouvernement britannique a alerté ses partenaires étrangers et va continuer à travailler avec ses alliés et les plateformes en ligne pour combattre les opérations russes."