Russie : le rappeur star Oxxxymiron désigné "agent de l'étranger"

Le Kremlin continue de serrer la vis contre ses opposants. Miron Fiodorov, plus connu sous le nom de scène Oxxxymiron, et Dmitri Gloukhovski ont été désignés vendredi "agents de l'étranger" par le ministère russe de la Justice. Le premier, star du rap russe, s'était positionné de manière contre la guerre en Ukraine dès le mois de février dernier. Il s'était déclaré "contre cette guerre que la Russie déclenche contre l'Ukraine", "une catastrophe et un crime". "Non à la guerre", avait-il martelé sur ses réseaux sociaux. L'artiste, très populaire chez les jeunes Russes, possède 2,1 millions d'abonnés sur Instagram.