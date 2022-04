Ukraine : la télévision russe prépare l'opinion publique à une Troisième Guerre mondiale

Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête de la fédération de Russie en 2000, la liberté d'expression et de la presse n'ont eu cesse d'être attaquées. Par l'entremise du régulateur russe des médias, les discours ont progressivement été verrouillés, et les médias indépendants et contestataires, définitivement muselés avec l'amendement du 4 mars.

Depuis plus de 20 ans, le dirigeant du Kremlin s'emploie à contrôler les médias russes, et construire une chape de plomb autour d'eux. Avec l'invasion en Ukraine, Poutine mène également une guerre d'images et de discours, d'où le récent tour de vis sur le plan informationnel. Blocage de Facebook, limitation d'accès à Twitter... Sur place plusieurs médias étrangers ont également été suspendus. Cette absence d'opinions contradictoires renforce un peu plus l'adhésion du peuple russe à la propagande gouvernementale.

"On est dans un cadre où l'on a vingt ans d'emprise médiatique", analyse Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique. "Dans le discours, [la Russie] est en permanence l’agressée. Donc la seule solution, c’est de faire corps derrière la seule personne ou la seule structure qui va défendre des valeurs auxquelles on adhère, et qui sont censées être justes."

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises contre la possibilité d'une escalade des combats en Ukraine vers un conflit nucléaire, l'Occident envoyant à Kiev des armes de plus en plus puissantes. Joe Biden a fustigé ce jeudi 28 avril les menaces "irresponsables" de Vladimir Poutine d'un éventuel recours à l'arme nucléaire. "Cela montre le sentiment de désespoir ressenti par la Russie confrontée à son misérable échec au regard de ses objectifs initiaux", a jugé le président américain.