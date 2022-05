Otan : la Turquie "ne cèdera pas" sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède

Le dirigeant reproche aux deux pays de ne pas approuver ses demandes d'extradition des personnes qu'elle accuse d'être membres d'"organisations terroristes". Aucune de 33 demandes d'extradition envoyées par Ankara n'a ainsi reçu de réponse positive de la part de Stockholm, ni de Helsinki au cours des cinq dernières années, a souligné l'agence de presse étatique, Anadolu, plus tôt dans la journée.

En parallèle, Français et Britanniques ont, eux, fait valoir leur soutien aux deux pays scandinaves. Emmanuel Macron "salue et soutient" la décision de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'Otan, a indiqué l'Élysée lundi. "Tout État qui chercherait à tester la solidarité européenne, à travers une menace ou une agression contre leur souveraineté par quelque moyen que ce soit, doit avoir la certitude que la France se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède", met en garde l'exécutif tricolore. Même son de cloche du côté de Londres qui appelle à une intégration dans l'alliance "dès que possible".