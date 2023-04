La vidéo qui choque le monde, fuite de "faux" documents... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev accuse Moscou après une vidéo de décapitation. Une vidéo montrant la décapitation d'un prisonnier de guerre ukrainien présumé a provoqué mercredi la colère de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant une nouvelle exaction de "monstres" russes. Les autorités ukrainiennes ont indiqué chercher à identifier la victime. La mission de l'ONU à Kiev s'est déclarée "horrifiée" par ces images exigeant une enquête alors que le Kremlin a appelé à vérifier l'"authenticité" de la vidéo, lui qui d'ordinaire rejette les accusations de crimes attribués à ses militaires. De son côté, la France a dénoncé "un acte barbare" et une "atteinte insoutenable à la dignité humaine" tandis que le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit "mortifié par la vidéo atroce", dans un message sur Twitter.

Mobilisation russe par voie électronique. La chambre haute du parlement russe a voté mercredi une loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée, un texte validé en deux jours par le législateur et qui attend désormais la signature de Vladimir Poutine. Le Kremlin dément pour autant qu'il s'agisse des prémices d'une nouvelle mobilisation de réservistes pour le front ukrainien. Selon la nouvelle loi, un réserviste pourra désormais être mobilisé par voie électronique, via un portail des services publics russes, ou encore si l'ordre est remis à un tiers.

Fuite de documents. Moscou a estimé mercredi que la fuite de documents classifiés américains sur le conflit en Ukraine pouvait en réalité être des "faux" alimentant une campagne de désinformation de Washington destinée à "tromper" la Russie. À ce stade, "nous n'avons pas de position (...) Peut-être que c'est un 'fake', une intox délibérée", a réagi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes. "Étant donné que les États-Unis sont partie intégrante au conflit (en Ukraine) et qu'ils mènent en réalité une guerre hybride contre nous, de telles méthodes sont possibles pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire la Fédération de Russie", a-t-il encore argué. Ces documents classifiés figurent parmi ceux étant apparus en ligne après une fuite révélée jeudi par le New York Times et dont le Pentagone a estimé qu'elle représentait un "risque très grave" pour la sécurité nationale des États-Unis.