Ukraine : Tcherniguiv bombardée toute la nuit malgré les promesses de Moscou

"La situation ne change pas, Tcherniguiv fait l'objet de bombardements d'artillerie et aériens", a affirmé le gouverneur régional Viatcheslav Tchaous, précisant que les habitants étaient privés d'eau et d'électricité. Cette localité, qui comptait 280.000 habitants avant la guerre, se trouve également "sans communications et on ne peut plus les réparer", a-t-il ajouté. Et de menacer : "Avec chaque roquette et chaque obus que vous envoyez en Ukraine, vous enfoncez un nouveau clou, et peut-être le dernier, dans votre cercueil".

Après Marioupol dans le sud, Tcherniguiv est la ville la plus durement frappée par les bombardements depuis le début de la guerre lancée par Moscou le 24 février. Le maire de la ville, Vladyslav Atrochenko, a indiqué mardi que 350 personnes avaient été tuées à Tcherniguiv depuis plus d'un mois, et plus de 400 autres blessées, la plupart d'entre eux étant des civils.