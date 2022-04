Ukraine : Volodymyr Zelensky dresse la liste précise des armes dont il a besoin

Dans le détail, il demande "autant que possible des obus d'artillerie de 152 millimètres", "des systèmes de lance-roquettes", "des véhicules blindés, de combat, d'infanterie", mais également "des systèmes de défense aériens", "des T-72 ou des chars similaires des États-Unis ou d'Allemagne" ou encore "des avions militaires". Sans cela, la résistance et les soldats ne pourront pas "débloquer les villes et sauver les millions d'Ukrainiens", insiste Volodymyr Zelensky.