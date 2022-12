La Russie "convaincue" d'atteindre ses objectifs, Bakhmout sans civils... Le point sur la situation en Ukraine

Année "très difficile" pour le gaz russe. Le patron du géant gazier russe Gazprom, Alexeï Miller, a reconnu mercredi une année 2022 "très difficile" pour son groupe, marquée par un changement de stratégie important, les exportations se tournant vers l'Asie en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux. Le patron de Gazprom a dit noter "des changements radicaux sur les marchés de l'énergie", entraînés par les conséquences des sanctions internationales contre Moscou en représailles de son intervention militaire chez son voisin ukrainien.

Lavrov "convaincu" que la Russie atteindra ses objectifs. Le chef de la diplomatie russe s'est dit "convaincu" que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine à force de "patience" et "d'entêtement", notamment la reconnaissance de quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. "Je suis convaincu que grâce à notre entêtement, notre patience et notre détermination, nous défendrons nos nobles objectifs, ceux vitaux pour notre peuple et notre pays", a déclaré Sergueï Lavrov, lors d'une interview diffusée mercredi sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal.