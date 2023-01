Ukraine : le bilan de la frappe russe contre un immeuble de Dnipro s'alourdit

La vague de bombardements du week-end a touché plusieurs autres villes d'Ukraine. Dans le sud, à Kryvyi Rig, une personne a été tuée et une autre blessée samedi dans la destruction d'immeubles d'habitation par une frappe, selon un bilan officiel. Dimanche, les forces russes ont à nouveau lourdement bombardé Kherson, touchant des infrastructures et les locaux de la Croix-Rouge et faisant sept blessés dont un grave, selon le gouverneur régional Iaroslav Ianouchevitch. Des coupures de courant ont affecté la plupart des régions du pays après ces nouvelles attaques, selon les autorités ukrainiennes.