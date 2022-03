Guerre Ukraine-Russie : le bilan humain encore impossible à établir deux jours après le bombardement du théâtre de Marioupol

Alors que les bombardements se multiplient en Ukraine, les regards sont toujours tournés vers Marioupol. Mercredi soir, les forces russes ont bombardé un théâtre de la ville portuaire du sud-est du pays, où étaient réfugiés des centaines d'habitants. "Plus d'un millier" d'Ukrainiens étaient cachés dans le sous-sol du bâtiment, selon la mairie. Deux jours plus tard pourtant, aucun bilan humain n'a encore était dressé.