Le blocus des ports ukrainiens peut-il engendrer une pénurie de céréales ?

La question de l'insécurité alimentaire inquiète de plus en plus les organisations internationales et les pays les plus dépendants des importations. Souvent surnommé "le grenier à blé de l'Europe", l'Ukraine est le troisième fournisseur européen de céréales, juste derrière la France et la Russie : 74% de la production céréalière du pays part à l'étranger. Seulement, depuis le début du conflit, le 24 février, le cours du blé ne cesse d'augmenter. Alors que le prix de la tonne s'élevait à 275 euros le 1er janvier, il est aujourd'hui de 400 euros.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, deux spécialistes de la question expliquent que "l’Ukraine fournit à elle seule près de la moitié de l’approvisionnement en blé du Programme alimentaire mondial. En temps normal, l’Ukraine produit suffisamment pour nourrir 400 millions de personnes dans le monde." Malgré une année 2021 très productive, la grande majorité de cet approvisionnement reste dans les ports ukrainiens, bloqué par la Russie. Environ 25 millions de tonnes de maïs, de blé, d'oléagineux et d'orge seraient ainsi immobilisées dans les quatre ports de Marioupol, Berdiansk, Skadovsk (situés en mer d'Azov) et de Kherson (en Mer noire). Actuellement, seuls les petits ports fluviaux d'Izmayil et de Reni, situés dans l'oblast d'Odessa restent actifs. "La Russie veut bloquer complètement l’économie de notre pays", a affirmé le président ukrainien.

La majorité des pays possède des stocks assez importants pour l'année 2022. Le risque porte davantage sur les récoltes pour 2023. Les bombes pleuvent sur le pays et la période des semis semble compromise pour les agriculteurs locaux. D'autant plus que la conscription des hommes dans les forces de défense territoriales a fortement diminué la main-d'œuvre agricole disponible. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un tiers des cultures pourrait ne pas être récoltée ou cultivée en 2022.