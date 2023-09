En Ukraine, le cannabis au secours des soldats traumatisés par la guerre ?

Les troubles de stress post-traumatique, ou TSPT, "se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle", résume l'Inserm. Généralement, "la prise en charge passe essentiellement par la psychothérapie", glisse l'institut, mais l'Ukraine n'écarte par de recourir dans le même temps à l'usage de cannabis pour les anciens soldats.

"Pour moi, il est utile", a confié à la BBC un militaire revenu du front. "Sans cela, je ne peux pas dormir. Cela m'aide à me détendre. Tout le monde devrait pouvoir en obtenir", estime-t-il. Si les soldats se trouvent en première ligne et présentent le risque le plus élevé de développer des TSPT, il ne faut pas non plus négliger les risques pour le reste de la population, confronté également à des scènes traumatisantes. La radio britannique souligne que l’an passé, le ministère de la Santé ukrainien a évalué à 57% la part de la population qui pourrait à l'avenir développer ces troubles.