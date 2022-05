Le chancelier allemand a-t-il annoncé qu’il ne livrerait plus d’armes à l’Ukraine ?

Alors que la guerre s’enlise et que l’armée ukrainienne résiste toujours, avec le soutien de la communauté internationale, une publication sur Twitter fait état d’un revirement de l’Allemagne sur la question. Sur une image juxtaposant le visage d’Olaf Scholz, le chancelier allemand, et celui de Volodymyr Zelensky, qu’on ne présente plus, une citation coupée suggère que l’Allemagne refuse désormais de livrer des armes à l’Ukraine : "Nous ne devons rien à vous et à l’Ukraine. L’Allemagne tourne définitivement le dos à…".