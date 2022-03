Le gigantesque convoi militaire russe a-t-il été mis en déroute par "une trentaine de soldats ukrainiens" ?

Selon ce scenario toujours, avant que les Russes ne démantèlent finalement leur convoi pour des unités plus petites et plus mobiles, les hommes de l'unité Aerorozvidka avaient déjà réussi à les couper de leur chaîne d'approvisionnement, créant un enlisement du cortège qui avait coupé net l'élan de l'offensive militaire sur Kiev. Un mois après, l'armée russe s'est même retirée ce lundi du siège stratégique d'Irpin, dans la banlieue de la capitale, et Moscou promet une "diminution radicale" de son activité militaire dans la région. L'Histoire devra déterminer, plus tard, si ce tournant dans la guerre était dû à un revirement stratégique russe, ou à l'insolence d'une poignée de soldats ukrainiens.