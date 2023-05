Guerre en Ukraine : le groupe Wagner se retirera de Bakhmout d'ici au 1er juin

Wagner va se retirer de Bakhmout au profit de l'armée russe. C'est ce qu'Evgueni Prigojine a déclaré ce lundi 22 mai, le patron du groupe paramilitaire confirmant un transfert de ses positions attendu depuis plusieurs jours. De son côté, l'Ukraine assure que la bataille continue malgré la revendication de conquête par Moscou.

"Dans la périphérie ouest (de Bakhmout), les lignes de défense sont en place. Donc le groupe Wagner quittera Artiomovsk (nom soviétique de la ville, ndlr) entre le 25 mai et le 1er juin", a indiqué lundi Evgueni Prigojine dans un enregistrement audio publié par son service de presse. Samedi, le chef des hommes de Wagner et l'armée russe avaient revendiqué la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, aux termes de mois de combats sanglants.