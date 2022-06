Ukraine : le Himars, ce lance-roquettes offert par Washington pour tenter de changer la donne dans le Donbass

Simple lot de consolation ou réelle montée en puissance militaire ? Deux jours après avoir refusé de livrer à Kiev des lance-roquettes à longue portée (MLRS M270), Joe Biden a finalement consenti à expédier des systèmes similaires mais moins efficace : des Himars, d'une portée de 80 km environ.

Si les armées russe et ukrainienne utilisent déjà des outils similaires, ces armes made in USA sont d'une redoutable efficacité sur les terrains militaires. Concrètement, ces M142 Himars sont une version modernisée, allégée et montée sur blindé léger du M270 MLRS, qui sont eux monté sur chaînes. Ces derniers avaient été développés dans les années 1970 par les Etats-Unis et leurs alliés.