Ukraine : un mois après sa demande de mariage sur la ligne de front, le journaliste Oleksandr Makhov est mort

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a rendu hommage dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. "Il a toujours été parmi les plus courageux, les premiers sur la ligne de front", a déclaré le chef de guerre ukrainien, qualifiant Oleksandr Makhov de "patriote" et "sincère". "La Russie porte la responsabilité de sa mort. [...] Souvenir éternel à lui et à tous nos héros qui ont donné leurs vies pour l'Ukraine."