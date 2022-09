Le Kremlin avoue des "erreurs" après les mobilisations de retraités et de malades pour se battre en Ukraine

La présidente de la chambre haute du Parlement, Valentina Matvienko, a également sèchement réprimandé les autorités régionales qui supervisent la mobilisation. "Des cas impropres de mobilisation [...] suscitent des discussions animées dans la société et sur les réseaux sociaux", a-t-elle déploré dans un communiqué. "Certains jugent qu'il est plus important de présenter leur rapport rapidement que de remplir correctement une mission importante pour l'État. De tels excès sont absolument inacceptables", a-t-elle fustigé. "Faites en sorte que la mobilisation partielle soit remplie dans le respect total des critères annoncés. Et sans commettre une seule erreur", a-t-elle ordonné.