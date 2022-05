Guerre en Ukraine : le lapsus de George W. Bush, qui condamne "une invasion totalement injustifiée de l'Irak"

Mais les critiques ne se sont pas fait attendre après ce lapsus embarrassant. En effet, en 2003, alors qu'il était à la tête de l'État, l'ancien président avait lancé l'invasion américaine de l'Irak au prétexte de répondre à une menace d'armes de destruction massive. Or, aucun stock ou programme lié à ces armes n'a jamais été découvert sur place. Ainsi, l'opération militaire a été, par la suite, qualifiée d'injustifiée et brutale par la communauté internationale.

Le journaliste et écrivain américain Scott Santens a qualifié ce lapsus de "plus grande erreur de tous les temps sur l'une des plus grandes erreurs de tous les temps". De son côté, l'acteur américain Jeffrey Wright a regretté : "Il a raison. 19 ans trop tard".