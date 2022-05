Guerre en Ukraine : le massacre de Boutcha, point de non-retour pour la Pologne

Un point de non-retour. C'est, somme toute, la conviction du président polonais Andrezj Duda. Dimanche 22 mai, dans un discours devant le Parlement ukrainien, le dirigeant s'est montré catégorique.

"Après Boutcha, Borodianka, Marioupol, il ne peut plus y avoir de 'business as usual' avec la Russie", a martelé le chef d'Etat. Depuis la fin du mois de mars, des centaines de cadavres de civils ont été découverts à Boutcha et Borodianka, des villes près de Kiev occupées puis abandonnées par l'armée russe.