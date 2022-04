Guerre en Ukraine : le croiseur Moskva a coulé en mer Noire, "coup dur" pour la Russie

Ce navire lance-missiles de 186 m de long avait été "gravement endommagé" la veille, par une explosion des munitions, selon Moscou, provoquant l'évacuation de l'ensemble de l'équipage sur place. Plus tard dans la matinée de jeudi, le ministère russe avait indiqué que le feu avait pu être circonscrit et que les explosions avaient cessé, tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan n’a pour l'instant été fourni.