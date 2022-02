Le"Mriya", plus gros avion du monde et fierté des Ukrainiens, détruit par les forces russes

"Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l'aviation ukrainienne, l'An-225", à l'aéroport Antonov à Gostomel, où l'appareil "subissait des réparations", a indiqué le groupe Antonov Airlines. Selon la Radio FreeEurope, l'avion aurait été détruit à la suite d'une attaque aérienne des troupes russes sur l'aéroport proche de Kiev où l'avion était stationné depuis le 5 février. L'aéroport est le théâtre depuis jeudi de violents affrontements, l'armée russe tentant de s'emparer de cette infrastructure stratégique.

Surnommé "Mriya", ce qui signifie "rêve" en ukrainien, l'avion était le plus gros au monde. Le modèle avait été développé à l'origine dans le but de transporter la navette spatiale russe Bourane, dans le cadre du programme spatial soviétique et a effectué son premier vol en 1988. Il fut néanmoins le seul appareil à être terminé avant la chute de l'URSS en 1991.

Avec l'abandon du programme spatiale soviétique, l'avion a été utilisé depuis pour des vols cargos à la demande. Il pouvait transporter jusqu'à environ 250 tonnes de fret à une vitesse de 850 km/h. Fierté des Ukrainiens, il était notamment utilisé pour transporter de l'aide humanitaire dans le monde entier. Au début de la pandémie de Covid-19, il avait notamment livré huit millions de masques à la France, en pleine pénurie.