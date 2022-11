Guerre en Ukraine : la Russie, un "État promoteur du terrorisme", pour le Parlement européen

La Russie, un "État promoteur du terrorisme". C'est par ces mots que le Parlement européen a qualifié ce mercredi l'agresseur de l'Ukraine, appelant les 27 pays de l'Union européenne à en faire de même.

Dans le texte adopté à Strasbourg par 494 voix pour (58 voix contre et 44 abstentions), les eurodéputés décrivent "la Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes". Les eurodéputés appellent aussi l'UE et les États membres à mettre en place un "cadre juridique européen" qui permettrait de prendre contre les pays qualifiés de soutien au terrorisme "une batterie de lourdes mesures restrictives et qui aurait pour effet de limiter de manière importante les relations de l'Union" avec les pays en question.