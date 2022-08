"L'Ukraine défend notre liberté en défendant la leur", assure Bernard Guetta

Bernard Guetta en est convaincu : le président russe échouera en Ukraine. "Nous en sommes à six mois de guerre, le pays est le plus étendu du monde, assis sur un sol regorgeant de matières premières. Ce pays s'attaque à un pays infiniment plus petit et, après six mois, (…) où en sont-ils ? Une petite progression de rien du tout dans le Donbass. Poutine manque d'hommes, car il ne peut pas déclarer une mobilisation générale, ce qui signifierait une déclaration officielle de guerre. Il ne peut pas mobiliser."