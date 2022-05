Russie : le PIB devrait chuter entre 7,8 % et 8,8 % en 2022, selon Moscou

Le 29 avril, après plus de deux mois de guerre, la banque centrale russe avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Prenant le pouls du pays, l'institution avait souligné que l'environnement extérieur était "difficile pour l'économie russe" et pesait "lourdement sur l'activité économique", observant que les entreprises faisaient "face à des difficultés considérables en termes de production et de logistique".