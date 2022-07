Le port d’Odessa bombardé, Kiev accuse Poutine d’avoir "craché au visage" de l’ONU et de la Turquie

Les autorités ukrainiennes ont déjà prévenu que Moscou assumerait "l’entière responsabilité" en cas d’échec de l’accord. Kiev accuse le président russe Vladimir Poutine d’avoir "craché au visage" de l’ONU et de la Turquie "qui ont déployé d’énormes efforts pour parvenir à cet accord", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko. De son côté, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré qu’il "condamnait sans équivoque" les attaques de missiles tout comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Sur Twitter, Josep Borrell a écrit : "Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales un jour après la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements."

La Turquie, co-médiatrice de l'accord sur les céréales, s'est dite "préoccupée" par les frappes russes. "Le fait qu'un tel incident se soit produit juste après l'accord que nous avons conclu hier nous préoccupe vraiment", a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.