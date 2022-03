Le portrait géant d'une fillette réfugiée déployé par l'artiste JR pour "Time Magazine"

"Depuis le début de l'invasion russe, des dizaines d'enfants, sur les 7,5 millions que compte l'Ukraine, ont été tués et des milliers d'autres sont partis en quête de sécurité. Parmi ces milliers d'enfants, Valeriia", explique le Time sur son site, décrivant "une enfant souriante, littéralement soutenue par ses compatriotes ukrainiens". Le magazine n'en est pas à sa première collaboration avec l'artiste français, très reconnu outre-Atlantique, à qui il avait notamment commandé une gigantesque fresque en 2018, rassemblant 245 personnes débattant des "armes en Amérique".

Comme trois millions de compatriotes ukrainiens, la petite fille et sa mère, Taisiia, ont quitté l'Ukraine. Un périple entamé le 9 mars dernier. Si les forces russes n'ont pas encore attaqué leur ville, elles s'en approchaient dangereusement. Avant d'atteindre la Pologne, mère et fille ont embarqué dans un train à direction de Lviv, devenue point cardinal de la résistance ukrainienne, et y ont passé 18 heures à bord.

"Avant, quand vous veniez dans nos villes, tout était beau, calme et tranquille. Et maintenant, c'est le chaos, la peur, le danger", raconte Taisiia. Mais la nécessité de protéger sa fille l'a convaincue de partir. "J'aime tout chez elle", "elle est mon rayon de soleil, ma joie", a-t-elle confié dans les colonnes du magazine, après avoir dû laisser son fils et son mari en Ukraine.