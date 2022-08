Le premier navire de l'ONU chargé de céréales ukrainiennes a pris la mer pour l'Afrique

"Le navire Brave Commander avec du grain pour l'Afrique a quitté le port de Pivdenny. Ce matin, le cargo est parti pour le port de Djibouti, où les vivres seront livrées à l'arrivée aux consommateurs en Éthiopie", a indiqué le ministère ukrainien de l'Infrastructure sur Telegram.

Présent au port de Pivdenny dimanche, le ministre ukrainien de l'Infrastructure Oleksandre Koubrakov avait dit espérer que "deux ou trois" navires supplémentaires affrétés par l'ONU pourraient en partir prochainement. Ces navires font suite à la plus d'une quinzaine de bateaux commerciaux qui ont pris la mer depuis l'Ukraine grâce à l'accord signé en juillet par Kiev et Moscou, via une médiation de la Turquie et sous l'égide de l'ONU.

Cet accord a permis la reprise des exportations des céréales ukrainiennes, bloquées à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces deux pays comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Or ces cours connaissent une flambée depuis le début de la guerre, menaçant une partie de la population mondiale.