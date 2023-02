Ukraine : Emmanuel Macron appelle à la "victoire et à la paix" après un an de guerre

Les sirènes d'alertes antiaériennes et les premiers bombardements. Il y a un an jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine et entraînait le retour de la guerre sur le sol européen. Un an plus tard, le soutien à l'Ukraine n'a pas flanché. En ce jour anniversaire, le président de la République Emmanuel Macron a, une nouvelle fois, assuré le pays de Volodymyr Zelensky de son soutien.