Guerre en Ukraine : le récit glaçant d'un otage ukrainien capturé par les forces russes

Les propos tenus par la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, à l'origine des échanges de prisonniers, corroborent le discours tenu par Nikita. "Il y avait des personnes grièvement blessées dans cet échange - membres amputés, septicémie, autres blessures graves [...] il y avait de signes clairs de torture" explique-t-elle.

Selon les autorités ukrainiennes, il y aurait plus d'un millier d'otages, dont près de 500 femmes, dans les prisons russes et centres de détention provisoire à Koursk, à Briansk, à Riazan et à Rostov. Une manœuvre orchestrée selon eux, afin d'échanger les prisonniers miliaires russes en Ukraine. "C'est pourquoi ils ont capturé tous ces otages - civils, femmes, employés des conseils locaux, pour essayer de les utiliser", affirme Iryna Vereshchuk.