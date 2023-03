EN IMAGES - Guerre en Ukraine : les leurres militaires gonflables, décisifs sur le terrain

Les leurres, dont des chars, des véhicules blindés et même des avions de chasse, sont fabriqués en soie synthétique et gonflés à l'aide de pompes. Ils pèsent entre 25 et 90 kilos, et il faut deux à quatre personnes pour les manipuler. L'entreprise a besoin de 72 heures pour concevoir un modèle si elle dispose des plans exacts de l'original, et de deux semaines si elle travaille "à partir de zéro".