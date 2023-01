Le sort incertain de Soledar, le sombre constat de l'ONU... Le point sur la situation en Ukraine

L'avertissement de Tokyo. "L'agression russe contre l'Ukraine marque la fin totale du monde post-Guerre froide", a jugé le Premier ministre japonais Fumio Kishid, depuis Washington, où il s'est entretenu avec le président américain Joe Biden. Il a mis en garde contre le fait que l'invasion russe pouvait enhardir d'autres pays. "Si nous laissons faire ce changement unilatéral du statu quo par la force, cela se passera ailleurs dans le monde y compris en Asie", a-t-il ajouté dans une allusion à peine voilée à Taïwan, sur fond de craintes d'une invasion chinoise. Le dirigeant japonais a ainsi renouvelé la participation de son pays aux mesures contre la Russie, "faisant passer" le combat "d'une lutte transatlantique à une lutte mondiale".

L'Ukraine "de facto" membre de l'Otan. L'Ukraine et les forces armées de l'Ukraine sont devenues membres de l'Otan. De facto, pas de jure" (en droit)", a affirmé à la BBC le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. "Nous avons l'armement, et la compréhension de la manière de l'utiliser." "C'est vrai. C'est un fait", a-t-il poursuivi, ne voyant pas "pourquoi" ces propos seraient controversés. "Je suis sûr que dans un avenir proche, nous deviendrons membres de l'Otan, de jure", a-t-il conclu. Une appartenance formelle à l'Otan, que réclame Kiev, entraînerait un devoir d'assistance mutuelle en vertu de laquelle les autres membres de l'Alliance devraient intervenir militairement pour soutenir l'Ukraine face à la Russie.

Paris et Berlin appellent l'Afrique à se positionner. Les cheffes de la diplomatie française et allemande ont demandé aux pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine. "Il est important de se souvenir qu'il y a un agresseur et un agressé et il est important que tous disent à l'agresseur qu'il doit cesser son agression", a insisté la ministre française Catherine Colonna à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. "Nous avons des intérêts communs et nous avons des attentes à l'égard de nos amis africains et nous vous en avons fait part." En mars 2022, plusieurs États africains s'étaient abstenus, à l'Assemblée générale de l'ONU, de voter une résolution exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine".