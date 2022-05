Ukraine : le Sud et l'Est assiégés, perpétuité requise contre un soldat russe… Le point sur la situation

À l'est du pays, les bombardements se poursuivent et les morts s'accumulent. Au moins 12 personnes ont été tuées et 40 personnes blessées sous les bombes russes à Severodonetsk. Aujourd'hui, la ville est pratiquement assiégée par les forces de Moscou. Selon le témoignage de Serguïï Gaïdaï, le gouverneur de la région, les soldats russes n'ont pas hésité à bombarder le centre régional.

Les troupes du Kremlin continuent de préparer un assaut sur la ville de Severodonetsk tout en intensifiant leurs opérations autour de Lyman, un autre lieu également cerné par les Russes. Si les lieutenants de Vladimir Poutine concentrent leurs efforts notamment sur les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk, c'est aussi parce qu'elles constituent les derniers bastions de la résistance ukrainienne. Selon les journalistes dépêchés sur place, Severodonetsk est engloutie sous un déluge d'artillerie et les habitants, eux, n'ont plus d'accès à l'eau, à l'électricité ni au gaz.