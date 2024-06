Des victimes ukrainiennes ont dénoncé à Paris les "viols de masse" commis par des soldats russes dans leur pays. Les ONG évoquent des "milliers" de cas depuis un peu plus de deux ans.

Le viol comme arme de guerre. Plus de deux ans après le début du conflit en Ukraine, les témoignages de rescapées affluent, jetant une lumière crue sur un drame encore difficilement méconnu. Pour preuve, ce point presse organisé à Paris avec des victimes qui, a tour de rôles, ont raconté leur calvaire auprès des soldats russes.

Parmi elles : Daria Zymenko. Lorsque les premières déflagrations retentissent en banlieue de Kiev en février 2022 et que l'offensive russe débute, cette artiste illustratrice de 33 ans se réfugie à Gavronchtchyna, le village de ses parents, près de la capitale. Mais l'armée russe s'empare du village. Peu après, des soldats "ivres et armés de fusils" font irruption chez eux, exigeant que Daria les suive pour "un interrogatoire". "Ma famille les a implorés... mais ils ont pointé leurs armes vers nous, disant que si je ne partais avec eux, ils nous tueraient". Emmenés le 28 mars dans une maison abandonnée par des voisins, les soldats lui demandent de se déshabiller. "J'ai compris que ce ne serait pas un interrogatoire : ils m'ont violée pendant deux heures", a-t-elle affirmé dans un entretien à l'AFP.

Des "milliers" de cas

Ces sévices n'ont pas débuté lors de l'invasion de 2022, mais quelques années auparavant, en 2014, lors de la guerre dans le Donbass. C'est ce qu'a raconté Lioudmyla Housseïnova, une militante des droits humains, qui était dans sa ville natale de Novoazovsk après l'occupation par des troupes russes il y a dix ans. Arrêtée en octobre 2019 à Donetsk en raison de ses positions pro-ukrainiennes, elle a été détenue en captivité pendant trois ans et 13 jours dans différentes prisons séparatistes, dont un "centre de torture", selon l'ONG SEMA Ukraine.

"Imaginez que vous êtes dans une salle presque tout le temps dans le noir, que vous êtes détenue depuis trois ans, sans voir vos proches, sans aide médicale, sans hygiène. Imaginez des opérations de fouilles, des mains sales qui vous touchent toutes les parties du corps", a raconté cette femme de 62 ans. "Imaginez qu'un jour quelqu'un entre dans la salle et dit : 'C'est toi aujourd'hui qui va servir à un combattant pour lui donner du plaisir'. Et tout cela continue actuellement au XXIe siècle, sur le territoire de l'Ukraine et de l'Europe..."

Combien de femmes ont connu le même sort ? Si le nombre de viols est difficile à chiffrer, car les ONG n'ont pas accès aux territoires occupés, SEMA Ukraine évoque des "milliers" de cas. De son côté, le bureau du procureur général d'Ukraine indique avoir enregistré 301 faits de crimes sexuels "commis par les occupants russes" depuis le début de l'invasion.

Même constat au sein de l'ONU : un rapport publié en mars dernier par la commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme a documenté documente "des viols et autres violences sexuelles infligées à des femmes dans des circonstances qui relèvent de la torture".