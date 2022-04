Guerre en Ukraine : forte hausse des dépenses militaires mondiales en 2021

Les dépenses militaires de la Russie ont augmenté de 2,9% et sont en augmentation pour la troisième année consécutive et elles ont atteint un montant record de 65,9 milliards de dollars. Les dépenses militaires ont représenté 4,1% du produit intérieur brut (PIB) de la Russie en 2021, ce qui est "beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale" et fait de Moscou le cinquième plus grand dépensier du monde, a déclaré Diego Lopes da Silva, chercheur principal au programme Dépenses militaires et Production d’armes du Sipri, à l’AFP.