Guerre en Ukraine : les diamants russes dans le viseur de l'UE

La Commission européenne veut adopter un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Parmi elles : l'interdiction des importations de diamants en provenance de Russie. Un secteur très lucratif pour le Kremlin.

Un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. C'est ce que la Commission européenne a proposé ce mercredi de mettre en œuvre, en ciblant notamment le commerce de diamants. Avec un chiffre d'affaires d'environ quatre à cinq milliards de dollars par an, ce secteur très lucratif permet à Moscou de financer sa guerre en Ukraine.

L'interdiction de l'UE concernera les diamants, naturels ou synthétiques, et les bijoux, dès janvier 2024. Les diamants russes taillés dans d'autres pays seront, eux, concernés à partir de septembre prochain, selon cette proposition. Réticente au départ à ces sanctions décidées par les pays du G7, la Belgique a proposé la mise en place d'un système de traçage visant à les rendre efficaces, sans pénaliser sa propre industrie du diamant, florissante à Anvers.

Le GPL russe également dans le collimateur

L'UE cherche aussi à améliorer l'efficacité des sanctions prises à l'encontre du pétrole russe, et la Commission propose de les étendre sanctions au GPL, le gaz de pétrole liquéfié, au butane et au propane, utilisés notamment pour le chauffage. Elle n'a toutefois pas repris à son compte une demande du Parlement européen, qui souhaitait également une interdiction totale des importations de GNL, le gaz naturel liquéfié, beaucoup plus répandu dans l'UE.

En outre, la Commission a établi une liste supplémentaire de 120 personnalités et entités russes que les européens veulent sanctionner pour leur rôle dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Les mesures proposées ciblent tous ceux qui ont participé à l'organisation des élections non reconnues par la Communauté internationale dans les territoires ukrainiens actuellement occupés par l'armée russe, ceux responsables de la "rééducation" des enfants ukrainiens et enfin ceux qui se rendent coupables de désinformation et de propagande en soutien à la Russie.

Cette proposition de la Commission, pour un douzième paquet de sanctions contre la Russie, sera discuté dès vendredi par les Etats membres, au niveau de leurs représentants à Bruxelles.