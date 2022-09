Ukraine : les drones iraniens déployés par la Russie ravivent la peur à Odessa

Convoitée par Moscou, pilonnée sans relâche dans les premiers mois du conflit, la ville d'Odessa semblait tout dernièrement à l'abri des appétits russes. Dans la capitale du Sud-Ouest de l'Ukraine et son principal port, dont le Kremlin avait fait un objectif prioritaire aux prémices de la guerre sans parvenir à s'en approcher, les bombardements sont devenus moins fréquents, tandis que la contre-offensive des troupes de Kiev dans le Nord-Est, plus poussive dans le Sud, a redonné l'espoir à ses habitants. Mais les drones iraniens, nouvelle arme des forces russes, ravivent les peurs et bousculent cette fragile accalmie, malgré une efficacité limitée.

La vieille ville, enlaidie par les sacs de sable et autres check-points, s'en est largement débarrassée. Mais dans le ciel, le danger n'en demeure pas moins toujours présent. Samedi, à six heures du matin, un "bourdonnement autour de la maison", a replongé Marina Kondratieva au cœur du conflit. Le vrombissement a réveillé cette trentenaire d'un quartier aisé de la ville, qui a couru cacher ses enfants de cinq et six ans à la cave. "Maintenant, je comprends que tout peut changer en cinq minutes", explique-t-elle à l'AFP. Une vidéo filmée par son mari, transmise à l'agence, montre un drone poursuivant son vol, imperturbable, malgré des tirs nourris.