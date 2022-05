Ukraine : Grasset publie ce mercredi les principaux discours de Volodymyr Zelensky

On le savait omniprésent sur les réseaux sociaux et lors des visioconférences avec les chefs d'État et les Parlements de pays européens. Le très médiatique président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rajoute une corde à son arc en s'invitant dans le monde des livres.

L'éditeur français Grasset publie, ce mercredi 11 mai, un recueil des principaux discours tenus par le chef d'État depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Pour l'Ukraine (220 pages, 10 euros) se compose de 23 discours "choisis parmi les plus marquants de ceux que le président Zelensky a prononcés depuis la veille de la guerre", indique la maison d'édition. "On y trouvera les dramatiques discours du premier jour, mais aussi les grands discours institutionnels comme ceux qu'il a tenus devant le Congrès américain, le Parlement français, le Parlement anglais, et de nombreuses adresses à la population ukrainienne, diffusées sur les réseaux sociaux", précise-t-on.