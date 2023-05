Guerre en Ukraine : les États-Unis ont-ils admis que la Russie allait gagner le combat ?

Dans sa publication, la voix du Kremlin sur le petit écran cite Christopher Kavoli, général américain en tête du Commandement des forces de l'Otan en Europe. Lors d'une audition de la commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis, ce haut gradé aurait signalé que les pertes du côté russe "ont été grossièrement déformées par les médias occidentaux". "L'activité militaire globale de la Russie en dehors du conflit ukrainien a été la plus élevée de ces dernières années", aurait-il dit, selon la retranscription qu'en fait Vladimir Soloviev. Dans l'extrait qui accompagne le message, on entend Christopher Kavoli indiquer qu'une "grande partie de l'armée russe n'a pas été affectée négativement par ce conflit". Certains médias russes vont même encore plus loin, prétendant que le haut gradé aurait "révélé une vérité qui dérange". À savoir que "la Russie est en train de gagner", comme le titrait le quotidien Moskovski Komsomolets. Mais dans quel contexte a-t-il donné cette information ? Et quid de sa prévision d'une éventuelle victoire ?