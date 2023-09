Guerre en Ukraine : les États-Unis vont livrer des munitions à uranium appauvri à Kiev

En visite ce mercredi à Kiev, Antony Blinken a par ailleurs annoncé une nouvelle aide américaine "totalisant plus d'un milliard de dollars", soit plus de 930 millions d'euros. "Les États-Unis se sont engagés à donner à l’Ukraine les moyens d’écrire elle-même son avenir", a-t-il déclaré. "Cela comprend 665,5 millions de dollars en nouvelle aide militaire et pour la sécurité civile", a détaillé le Secrétaire d'Etat américain. Il a estimé que la contre-offensive ukrainienne contre la Russie faisait des progrès "très encourageants" et que "cette nouvelle aide [contribuerait] à lui donner un nouvel élan".