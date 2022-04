Guerre en Ukraine : les familles de Poutine et Lavrov ciblées par les nouvelles sanctions américaines

En parallèle, d'autres sanctions, d'ordre économique et financier, ont été officialisées. En plus d'interdire tous les nouveaux investissements en Russie, une mesure connue depuis mardi, l'exécutif américain va imposer les contraintes les plus sévères qui soient à l'incontournable banque publique Sberbank et à la plus grande banque privée du pays, Alfa Bank. Ces institutions subiront dorénavant un gel de tous leurs avoirs "en contact avec le système financier américain", et seront interdites de toute transaction avec des acteurs américains, précise la Maison Blanche. "De grandes entreprises publiques stratégiques" vont également être frappées par ces nouvelles mesures. Aucun nom n'a, pour l'heure, filtré.

En début de semaine, Washington avait arrêté l'interdiction à la Russie de rembourser sa dette en dollars, faisant croître le risque d'un défaut de paiement.