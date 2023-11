Les forces spéciales ukrainiennes sont-elles présentes au Soudan pour combattre Wagner ?

Pour rappel, le Soudan est lui-même en proie à une guerre opposant les Forces armées soudanaises (SAF), l’armée au pouvoir, aux Forces de soutien rapide (FSR), un mouvement paramilitaire. En sept mois, le conflit a "déjà fait au moins 5000 morts et plus de 12.000 blessés parmi la population civile et entraîné le déplacement forcé de plus de 5,7 millions de personnes", rappelle Amnesty International. Il se trouve que Wagner est présent au Soudan, a minima depuis 2017, pour des intérêts économiques : il y exploite notamment les réserves d'or. Ses membres auraient ainsi noué des liens avec les FSR, selon la BBC.