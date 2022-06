Guerre en Ukraine : les forces ukrainiennes appelées à se retirer de Severodonetsk

"La situation s’est aggravée pour nous", avertissait déjà, début juin, le chef de la région. Et d'ajouter : les Russes "détruisent tout avec leur tactique habituelle de terre brûlée" pour qu’il "ne reste plus rien à défendre". Après quatre mois de conflit contre Moscou et plusieurs semaines de combats dans la ville ukrainienne, "cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions qui ont été constamment bombardées", estime-t-il ce vendredi.

Selon lui, Severodonetsk, commune d'environ 100.00 habitants, est aujourd'hui "presque réduite en ruines (...) Toutes les infrastructures essentielles ont été détruites. 90 % de la ville est endommagée, 80 % des maisons devront être détruites". Interrogé sur le sujet, le président Volodymyr Zelensky évoquait, de son côté, "une ville morte", à l'image de Lyssytchansk, située à une vingtaine de kilomètres de cette dernière.