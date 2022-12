Ukraine : "Les frappes russes veulent désorganiser l'Europe pour créer une crise migratoire", dit sur LCI le Premier ministre

Toujours sur le volet armement, Denys Chmyhal a tenu à remercier la France pour les canons Caesar mais aussi le matériel à venir. Et maintenant ? "Nous aurions besoin d'obusier (…) et des munitions, notamment des roquettes, que nous utilisons tous les jours. Entre 50.000 et 70.000 sont envoyés par la Russie tous les jours." "Nous demandons des chars, notamment des Leclerc français", a ajouté le Premier ministre.

Ce dernier a éludé les prétentions de Kiev concernant le sort réservé à la Crimée, sous contrôle russe depuis 2014. "Nous souhaitons défendre nos terres, libérer les territoires conformes aux frontières reconnues en 1991", s'est contenté de répondre le dirigeant qui, par ailleurs, n'a pas exclu de nouvelles frappes sur le sol russe "pour défendre nos civils".